台北市確診病例分析圖。(圖/翻攝自台北市疫情記者會)

【LIVE直播】台北市本土+校正新增85例確診 市長柯文哲記者會說明最新情形｜2021.05.30

本土疫情持續升溫，這波本土感染整整三週已累積6524人確診，87人死亡。指揮中心今天公布新增266例本土個案，另有89例校正回歸個案，增加11死，總計確診6879人，110人死亡；而其中，台北市本日新增了85例確診病例，市長柯文哲召開疫情記者會說明最新情形。

柯文哲指出，以目前最新病例增長看來，疫情有所控制，萬華地區昨日篩檢489人，陽性病例明顯減少，降到3.9％，但萬華以外，其他地區卻開始有病例出現；從目前的足跡可以看出來，感染者不只出現在台北市，也有往新北市蔓延的情形，足跡範圍太大，所以北市選擇不公布足跡，避免讓民眾有「假象的安全感」，希望民眾把旁邊的人都當成有可能的感染者來進行防疫。

柯文哲指出，目前疫情確實看似有所改善，而北市在醫療資源上，準備了1300床確診者專責病床、1800床分配給快篩陽性患者，目前只要民眾不要再有放鬆的行為，讓疫情再度擴張，那麼北市的醫療體系已經整備完成。

今日早上北市進行4級防疫演練，柯文哲指出，目前台北不會進入4級警戒，以萬華為例，民眾自動自發的軟性封城已經可以達到一定程度的控制效果，且沒有地區有達到4級的標準，但目前北市仍在盤點大型場館，以供未來任何的緊急狀況使用。

柯文哲直言，目前沒有封城的危險，但對於3級警戒的相關措施仍需要繼續精進，因民眾前往市場及商圈的人流還是太多，但柯表示，現在還不打算用強制令的方式來限制，相信高素質的人民可以做得很好，呼籲民眾減少採買的次數，少去多買，也建議市場自治會是否輪流停攤。

而此次疫情的家戶傳染很明顯，一人中標、全家篩檢，柯文哲指出，這些篩檢相關費用會用公費方式處理，要讓民眾可以有最適當的處裡。

對於基隆市市場採身分證分流，北市是否參考跟進？柯文哲說，政治要考量行政成本，逼不得已還是要用，但還是先下命令，拜託台北市民每個禮拜去市場兩次就好，先試試看，如果不行再考慮其他方式，他認為，只要命令清楚，絕大多數百姓還是會遵守。

外傳馬偕醫院有院內感染情況，柯文哲澄清表示是謠言、假新聞，馬偕醫院是進行改建整修，要做專責病房，並非感染隔離。

針對政院回擊柯文哲日前所說，紓困預算以及疫苗預算皆有編列，柯文哲指出，這些話越聽他是越生氣，既然預算都已經編了，高達340億，「那麼疫苗在哪裡？」重點不是編預算，是疫苗要到手啊，柯呼籲政院，不要每天做哏圖轉移視聽，紓困當然要做，但是用錢的輕重緩急要有，「既然疫苗的預算已經編了，那就去執行啊！」

(中時新聞網)