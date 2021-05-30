少女卡拉入圍本屆金曲獎最佳客語專輯獎、年度專輯獎。（少女卡拉提供）

新生代樂團「少女卡拉」由五位熱愛音樂和本土語言的音樂人組成，2019年以歌曲〈許你一片麥田〉獲得「客家流行音樂大賽」首獎肯定後，去年發行首張專輯《卡拉電台》，仿效電台模式，以口白串聯專輯歌曲，讓整張專輯聽起來猶如在收聽電台節目般淺顯易懂，一舉入圍本屆金曲獎「最佳客語專輯獎」和「年度專輯獎」兩項大獎，第一時間收到入圍訊息時，團員們各個激動的雙手直抖，直呼「好不真實」！興奮表示：「感謝評審和歌迷的支持，是我們繼續努力的動力！感謝一路相挺到底的前輩和朋友們，才有這張《卡拉電台》專輯，金曲獎我們來啦。」

「少女卡拉」最初由男主唱稚嘉和女主唱丹霓同感台灣本土語言正在流失，想為台灣本土語言進一分心力，因而邀請貝斯手威佐、鼓手柏元、吉他手秉強加入成團，是台灣唯一堅持以羅馬字來推廣本土語言創作歌曲的新生代樂團。他們2019年參加「客家流行音樂大賽」前一天，主唱稚嘉碰上車禍，還傷及肺部住院，但為了比賽，他顧不了傷勢，再三向醫生保證不會太激烈才獲准出賽，最終獲得首獎肯定，利用比賽獎金孵化首張專輯《卡拉電台》，少女卡拉表示：「語言要一直被使用，才會有他的價值，希望大家可以聽我們的音樂，進而發現本土語言的美。」

近日受到疫情升溫影響，雖然原定的演出暫時取消，但在日前剛公布的金曲入圍名單中，「少女卡拉」以《卡拉電台》入圍「最佳客語專輯獎」和「年度專輯獎」兩項大獎，讓原先不免有些低落的他們大為振奮，表示：「很感謝邀約與支持我們的各個單位，讓我們在推廣台語及客語方面也能透過音樂盡一份心力，疫情升高的這段時間，相信所有的演出者所遇到的狀況是一樣的，但我們也因此有更多的時間練習與創作。」

(中時 )