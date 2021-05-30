大陸所謂「團建」的實際操作中，通常是單位在戶外活動聚餐，增進團隊之間感情，但如今團建卻已成為職場人避之不及的活動。近日「＃年輕人為什麼反感團建＃」登上話題熱搜。在一項7768人參與的「如果可以選擇，你是否會參加團建」的投票中，有多達6087人、近8成選擇「不會，團建是大型尷尬現場」。

這導致原本是為了提升員工凝聚力而開展的積極活動，如今讓不少員工叫苦連天。更有大陸網友戲稱，公司的離職潮有三波，「被優化、年終獎後和團建後。」

在熱搜話題下，更有不少網友反映自己在公司經歷的奇葩團建。這些被大眾反感的團建項目有體能操練的軍訓式、不允許請假的強制式、長官畫大餅的洗腦式、佔用休息時間的加班式、準備才藝的文藝表演式等。

此外，團建通常不允許員工請假。一名在互聯網公司做產品的員工透露，之前因為家中有急事所以沒能參加部門團建，結果被戴上了「可能要離職」、「組內不和諧」、「沒有團隊意識」等標籤。

對於不喜歡社交的年輕人來說，團建更成一種折磨，在「＃年輕人為什麼反感團建＃」話題下，有網友表示，團建是「花自己的錢自己的時間和不喜歡的人，一起吃不喜歡的飯菜做不喜歡的活動」；也有人指出「明明不熟，還要團建，笑臉相迎，年輕人應付這些真的很累。」

(旺報 )