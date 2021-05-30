(16：15更新)中央流行疫情指揮中心這兩天公布的確診數與校正回歸數下降，外界關心三級警戒是否有機會下降，以及台北市今(30)日進行第四級兵推後何時會封城？指揮官陳時中今天強調，現在沒有封城的計畫和打算，他說這三周三級警戒做起來，目前個案數看起來似乎有效果，但現在這個時間點來說，還是有點言之過早，還是要看下周整個疫情的走向，才有辦法初步研判是否降級 。

對於國外封城後三個月才清零，我國研判需要多久？陳時中表示，要看效果如何，手段是否能正確使用，才能知道會多久；很感謝大部分的國人都配合得很好，戴口罩等可觀測到的措施都持續落實。

陳時中並強調，去年副總統陳建仁就說過，這樣規模的感染，可能是流感化，因此「打疫苗也不會讓所有病例都清零」，他強調如何控制在一定的範圍，現在就是按照疫苗供應盡量施打，並把三級防疫做好，是現在應該要做的事情。

以澳洲為例，長時間封城後也難免又有本土案例，只要沒有大規模傳播就行，指揮中心將持續努力按照疫苗供應量即時施打，做好三級警戒措施，「這是現在應該做的」。

(中時 )