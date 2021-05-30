蔡振南把劇中的白文鳥帶回家養，還取名蔡市仔。（大愛台提供）

方季惟與郭子乾在《觀音對我笑》中扮演夫妻。（大愛台提供）

楊銘威與吳沛寧劇中飾演年輕時期謝來文夫妻。（大愛台提供）

郭子乾飾演謝來文一角納莉颱風過後在大愛電視睡25天照料發電機。（大愛台提供）

「國民爸爸」蔡振南（南哥）、蘇明明在大愛劇場新戲《觀音對我笑》飾演故事主角謝來文的父母，劇中有一場戲是隻白文鶵鳥從樹上掉下來，南哥發揮「國民阿爸」的精神，拍完立刻跟劇組要了小鳥回家養，因為在家裡實在太吵了取藝名叫「蔡市仔」，每天都要洗澡愛玩水、也很會跟南哥玩「親親」，怕已經長大的「蔡市仔」孤單，南哥又買了一隻「蔡鳥仔」，讓牠們成雙成對作伴，最近居家防疫期間，還好有兩隻跟前跟後陪伴不無聊。

蔡振南劇中歷經日治時期，一場家族祭祖的戲，他展現出「多桑」的威嚴，讓每個人阿爸叫不停，而身穿黑色中山裝的南哥，還當場示範同一款服裝如何扮演黑道、司機的不同姿態，展現私下親和可愛的一面，逗笑全場的人。

而飾演主角媽媽的蘇明明是八０年代氣質女星，61歲優雅依舊，她從2005年開始，電視劇幾乎只接拍大愛劇場，到現在累積12部， 《觀音對我笑》是第13部。蘇明明過去一直沒有使用社群媒體，這次也開了一個臉書帳號，經營的秘訣只有兩個字「隨緣」。她說，因為拍大愛的戲體會很多，不起煩惱心是要學習和智慧，劇中她幫兒子相親，戲外兒子也已經27歲，她覺得時代不同，兒子的感情就讓他自由發展，她自己就是秉持「把媳婦當女兒」的心。

《觀音對我笑》31日晚上8點將首播，該劇演員陣容強大，除了蔡振南、蘇明明，郭子乾與方季惟飾演主角謝來文夫妻，楊銘威、吳沛寧則飾演主角年輕時期。故事主角謝來文最著名的事蹟就是2001年納莉颱風侵襲，造成台北嚴重淹水，大愛電視當時在南港的大樓從地下室淹水到一樓，有電工背景的謝來文固守發電機，讓大愛電視不斷電，睡在一樓大廳25天，本劇是將他的人生真實故事搬上螢幕。

模仿鬼才郭子乾和資深玉女歌手方季惟合作演出成年時期的謝來文夫妻。劇中他們因兩個兒子都英年早逝而歷經大慟大悲，同是父親身分的郭子乾表示，若非親身經歷可能很難感受這種打擊，要詮釋這個角色真的很難，人生面對無常難以預測；能扮演「謝來文」，郭子乾覺得很榮幸，也感謝生命的歷練讓這個角色能更完整演出。劇中他飾演的父親角色是打罵教育，現實生活中對兒子是適才適所的管教，覺得兒子健康快樂平安長大就很滿足，以後也會全力支持兒子往他喜歡的興趣發展。

方季惟演出媽媽的角色，兩個兒子皆因意外往生幾乎崩潰，現實生活中方季惟說雙親離開後，很多肩上的責任終於可以卸下放鬆，也不會再為了要買更多更好的營養品給爸媽吃而有經濟支出方面的考慮及擔憂，她開始可以讓自己的生活更舒適一點點。她偶爾約朋友吃吃飯、貪嘴一下美食，送給自己一個全新的浴缸、及自動馬桶，雖然在別人眼中看起來這些都沒什麼、也太一般了，但這卻是她屈指可數為寵愛自己而買的奢侈品。

她說，現在只選擇自己開心、有意義的演出工作，不再用身體的健康讓自己有太多的勞累及壓力。父母離開後，放下心中許多罣礙，心更安定也更寬廣，對於「姻緣」羈絆，早已經不是她接下來的生命階段需要再去費心的事了！

年輕時期的謝來文由楊銘威飾演，吳沛寧演太太。劇中兩人住在宜蘭著名風景區梅花湖畔，曾經是個無電村點煤油燈生活，最近碰上分區限電，楊銘威透露本來想上網買露營用的LED燈，順便讓小朋友感受露營，結果發現社區有備用電力不會停電，否則家住22樓高，真的停電真的不知道怎麼辦。

現在一家四口過著居家防疫生活，相對於很多家庭出現「打小孩罵老公」的緊繃氛圍，楊銘威一樣是好爸爸好先生，早上起床全家大小一起做運動，接著女兒遠距網上上課後，再一起早餐，下午就是「體育課」，陪孩子追來追去、躲貓貓消耗體力，但他坦言自己也沒力，晚上8、9點哄孩子睡自己都會先睡著，然後半夜3、4點起床上廁所，過著老人般的生活。

(中時 )