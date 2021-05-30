由於案3440已造成家人與公司同事等多人感染，新竹市長林智堅（右）也再次呼籲確診者千萬不要隱匿疫情與足跡。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市30日新增1例確診病例，案7927為50幾歲女性，是5月22日確診的案3440家族群聚的相關匡列者，是案3440父親公司的員工，1採陰性，在解除隔離前出現輕症，經PCR採檢陽性確診，全案匡列3人居家隔離，均送往防疫旅館，採1人1室居家隔離，因其發病前已隔離，無相關新增足跡。

市長林智堅指出，案7927為案3440的父親案3864公司同事，她在案3864確診後被匡列為居家隔離者，1採為陰性，解除隔離前，因出現輕症，安排篩檢PCR陽性確診，無公共場所足跡，目前匡列3名同住家人為居家隔離。

衛生局表示，案3440是桃園金沙酒店相關足跡者，在5月22日確診，因與家人同住透天厝、又曾在15日跟家人聚餐，當時即匡列接觸者達39人，目前全案累積確診者為4位，包含爸爸3864、媽媽3863、親友7522以及今天新增的同事7927，4名確診者現況都穩定，尚在醫院治療中。

由於案3440已造成家人與公司同事等多人感染，市長林智堅也再次呼籲確診者千萬不要隱匿疫情與足跡，讓疫調中心能夠在第1時間隔離相關人，中斷感染鏈，案3440就因隱匿足跡遭罰30萬元。

衛生局也提出呼籲，家庭中的聚會接觸時間長，染疫風險相對增高，呼籲民眾減少家庭聚會、不跟家人共食。若是居家隔離者，目前流行疫情指揮中心採1人1室，建議優先到防疫旅館隔離。

(中時 )