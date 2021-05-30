【愛傳媒須文蔚專欄】母親因為疫情之故，無法看診，藥物用罄，所幸約到遠距門診，可以透過平板電腦，就約診，早上順利完成。

目前的4G網路，頻寬是夠的，醫師可以清楚聽到與看到母親，因為有我在一旁協助，出示健保卡、回答一些問題或是討論取藥，都可以迎刃而解。

不過，取藥要等到明天，如遇到假日，要延至下週一。醫師很貼心，我在視訊會議中先傳了文字訊息：「希望今日取藥，因為已經沒有了！」他在會診結束前，交代我下午就可以到醫院藥局拿。

不料，下午去藥局，藥局說：「視訊門診領藥要到外面領。」

到了外面，遍尋不著，好不容易找到慢箋排隊處，發現在急診室外，大家因為保持超大「社交距離」，因此移動很慢。

救護車接連送病患來，接待的醫護人員都大陣仗，穿著嚴密，穿梭在走道上，相形之下，讓領藥的人邊等，邊擔心防護不足。

好不容易排到了，又告訴我：「這裡領不到今天視訊門診的藥，要到藥局。」

只好折返，再三確認，才開了一張憑證，讓我批價，領藥。

老實說，遠距門診如果不能遠端支付批價以及取得處方箋，真的反而更累人。特別是醫院目前的領藥動線安排，確實讓人驚慌。

結論是：為了母親，還是得跑醫院，她不用出門，萬幸！

心得是：

一、偏鄉如果可以更廣泛運用遠距醫療，是老人家的福氣。

二、社區內要有資訊輔佐人，否則老人家很難運用這麼複雜的科技。

三、醫院真的要開發更方便的支付與提供處方箋的系統，才能落實真正的遠距醫療。

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)