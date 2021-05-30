【愛傳媒葉毓蘭專欄】在這個關鍵時刻，尤其懷念過去的年代，那個文官勇於承擔，有風骨、有專業的年代。

更凸顯出現在已經被國際媒體看破手腳的澎風神，敢在立法院狂言:世界怎麼跟得上台灣；又好意思在疫情破口成為世界笑柄之後，在瑞士日內瓦聯合國廣場上，裝置一個藍鵲門楣，上面 Taiwan can help 的大字，格外刺眼。

王惠珀告訴我們:台灣在新藥審批上，早已建立一套「風險與療效之系統性評估」(risk-benefit assessment)的SOP，由藥審會為人民的用藥安全把關。臨床試驗的是「試藥」，不是「藥」。總統公開為「非藥」背書，法律上是不能接受的。

現在蔡英文定調要國人打國產疫苗，為還沒有通過新藥審批的國產疫苗背書，連前副總統陳建仁也以自身試藥來做見證，同為公衛專家的副總統賴清德居然也噤聲不語。有這樣權力可以凌駕法律、傲慢否定專業、無視程序正義的領導人，台灣還需要敵人嗎？

高端疫苗的股價這一年來漲了多少，大家心知肚明。但是殷鑑不遠，5年前的浩鼎案，因為翁啟惠的背書，股價炒作得沸沸揚揚。三期做完，解盲後證實無法成為新藥，股價崩跌，股民的損失以千億計。

人命關天，給我合格安全的疫苗，其餘免談！

向王惠珀致敬。

作者為立委、前警大教授

圖片來源：防疫指揮中心。

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(中時新聞網)