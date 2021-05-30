本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心公布，這波本土感染整整三週，已經快速累積6524人確診，87人死亡。指揮中心今天公布新增266例本土COVID-19個案，另有89例校正回歸個案，並新增11死。總計國內確診至今共6974人，110人死亡。

指揮中心說明，今日新增11例死亡個案（案1574、3972、4092、4582、4798、4832、5288、5682、5690、6631、6907），共計為男性9位、女性2位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月6日至5月25日，確診日介於5月16日至5月28日，死亡日期介於5月24日至5月29日，

5月30日新增死亡確診個案表。(指揮中心提供)

其中一名50多歲女性，有萬華活動史，沒有慢性病史，在集中檢疫所死亡；另外一名60多歲男性，有萬華活動史，有高血壓、高血脂、糖尿病，到院前死亡。

對於今天在集中檢疫所的死亡個案4582，由於死亡日期被註記不明，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案五月初有萬華活動史，五月十日她有去萬華採檢站篩檢，並進入台北市檢疫所隔離，指揮中心是從死亡通報資料勾稽到此案，但相關死亡診斷書，病情發展的紀錄還沒取得。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，今天上午為止，國內嚴重肺炎9.3%，接近呼吸衰竭或是已經呼吸衰竭者佔了3.3% 有258人，其中180正在使用呼吸器，使用葉克膜者2 人。

(中時 )