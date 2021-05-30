本土疫情持續升溫，這波本土感染整整三週已累積6524人確診，87人死亡。指揮中心今（30）日公布新增266例本土個案，另有89例校正回歸個案，增加11死，總計確診6879人，110人死亡。

【LIVE直播】新北市本土+校正新增193例確診 市長侯友宜記者會說明最新情形｜2021.05.30

新北市長侯友宜今（30）日在防疫記者會上表示，新北市自疫情爆發以來，已累積3309確診個案。

雙北疫情延燒，新北市長侯友宜30日疫情記者會表示，越來越多長者因為有慢性病，原本輕症瞬間轉重症，送去ICU一下就走了，他哽咽說，現在是跟時間賽跑拚命，「他們都是我的新北市民、都是我的親人」，新北除了不斷開病房出來，也呼籲中央，疫苗才是重點，有很多民間企業、宗教團體要買疫苗，盼中央不要再刁難，「快一點」。

侯友宜在記者會一開始用台語向鄉親喊話，今天開的集中檢疫中心，馬上就滿，新北市病床開到1330床還是不夠，他認為疫苗才是最重要的紓解方式。

侯友宜說，他跟中央拜託，民間團體有這個心要協助買疫苗，不要再刁難「快一點」，再慢進來不知道要走多少人，這樣醫療量才能撐住。

(中時新聞網)