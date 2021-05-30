澎湖零確診破功 莊人祥證實：個案插管中 15:092021/05/30 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖出現第一例確診個案，莊人祥表示，目前等待檢體送回台灣再次確認，目前該案插管治療中。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖防疫零確診恐破功，澎湖縣政府公布，一名在澎湖卡拉OK上班的高雄50餘歲婦人，經醫院多次PCR（核酸檢測）呈陽性。中央疫情流行指揮中心今天表示，這是澎湖第一次的個案，為了謹慎，檢體要送回台灣再採檢確認。 發言人莊人祥表示，檢體目前有送出，等帶回台灣會再次採檢，目前個案插管中，他說，因為是第一次當地的個案，所以會比較謹慎地在台灣再確認一次。 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 (中時 ) #個案 #檢體 #採檢 #澎湖 #零確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 「先知」楊志良預言：20、21日將達單日確診數高峰 09:212021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 生活熱門新聞 桃園增24例龜山佔一半 足跡曝光逛全聯、跑藥局 - 生活 梅雨豪情救台灣 專家揭「最怕一件事來破壞」 - 生活 台大護理師1舉動 放棄急救女淚喊：我要活下去 逼哭萬人 - 生活 新北今增126例 各區確診數曝光 這一區最多 - 生活 雷聲大作！中台灣暴雨 「妖魔鬼怪」天氣來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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