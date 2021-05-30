澎湖防疫零確診恐破功，澎湖縣政府公布，一名在澎湖卡拉OK上班的高雄50餘歲婦人，經醫院多次PCR（核酸檢測）呈陽性。中央疫情流行指揮中心今天表示，這是澎湖第一次的個案，為了謹慎，檢體要送回台灣再採檢確認。

發言人莊人祥表示，檢體目前有送出，等帶回台灣會再次採檢，目前個案插管中，他說，因為是第一次當地的個案，所以會比較謹慎地在台灣再確認一次。

(中時 )