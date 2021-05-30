桃園增24例龜山佔一半 足跡曝光逛全聯、跑藥局 15:122021/05/30 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府公布足跡。（桃園市政府提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府公布足跡。（桃園市政府提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市政府公布本土個案確診分佈統計表。（桃園市政府提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市政府公布30日新冠確診人數，共有24例，年齡介於不滿10歲至70多歲之間，其中龜山新增12例、桃園5例、蘆竹2例、大溪2例、中壢1例、八德1例、大園1例。 足跡包含，20日前往立特佳五金百貨大賣場桃園春日店，21日前往祐明藥局、龍潭區第二公有零售市場，22日全聯桃園桃鶯店，26日前往大樹連鎖藥局桃園中正二店、護達企業醫療器材經國店、全聯桃園三民店，27日前往小北百貨桃園北埔店。 新北確診足跡 公園市場成熱點 綠色執政破口總爆發 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 桃園 #前往 #桃園市政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 08:502021/05/18 生活 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 生活熱門新聞 梅雨豪情救台灣 專家揭「最怕一件事來破壞」 - 生活 台大護理師1舉動 放棄急救女淚喊：我要活下去 逼哭萬人 - 生活 直播》新北巿民接續離世 侯友宜哽咽：中央不要再刁難民間買疫苗 - 生活 桃園增24例龜山佔一半 足跡曝光逛全聯、跑藥局 - 生活 進喔！雷雨區移到水庫上空 鄭明典曝「結實閃電照」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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