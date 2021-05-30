桃園市政府公布足跡。（桃園市政府提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市政府公布本土個案確診分佈統計表。（桃園市政府提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市政府公布30日新冠確診人數，共有24例，年齡介於不滿10歲至70多歲之間，其中龜山新增12例、桃園5例、蘆竹2例、大溪2例、中壢1例、八德1例、大園1例。

足跡包含，20日前往立特佳五金百貨大賣場桃園春日店，21日前往祐明藥局、龍潭區第二公有零售市場，22日全聯桃園桃鶯店，26日前往大樹連鎖藥局桃園中正二店、護達企業醫療器材經國店、全聯桃園三民店，27日前往小北百貨桃園北埔店。

(中時 )