本土疫情仍嚴峻，上海商銀表示，5月29日接獲通知，證實一名內勤員工確診，但該員並未與客戶接觸，上班均依規定全程佩戴口罩，目前該員工正依照衛生主管機關指示進行相關治療，該行也會持續追蹤與關懷該員工的情況，並提供必要的協助。

上海商銀指出，為保護員工健康，在接獲通報當日，立即採取各項緊急處置措施，包括馬上針對分行完成全面清潔與消毒作業，並通知相關接觸同事居家上班，及做好自主健康監測，同時啟動員工關懷機制，積極追蹤並關心相關人員的健康狀況。

上海商銀指出，該行審慎因應嚴峻疫情，已強化防疫管理，實施異地備援辦公及分流上班，採取視訊會議，建立分行備援機制與客戶分流，及暫停業務人員實地拜訪客戶與外部人員來行訪問等措施，營業櫃檯並加裝透明隔板，配發櫃員護目鏡，同時強環境消毒作業。未來持續關注疫情變化，滾動式精進各項防疫措施，以守護環境安全，保護員工及客戶的健康。

(工商 )