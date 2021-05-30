為保護兒童乘車安全，大陸今年6月1日起，新修訂的《未成年人保護法》將正式實施，將兒童安全座椅的使用首次納入全國性立法。在業內專家看來，這為全面保護兒童乘車安全提供了重要保障，但同時也應推動地方條例修改完善，使得法律有效落地實施。

研究顯示，正確使用兒童安全座椅，可以在交通事故的碰撞中大幅降低嬰幼兒死亡率，但是大陸的兒童安全座椅的使用率並不理想。根據中新網引述大陸公安部道路交通安全研究中心機動車輛研究室主任周文輝指出，前幾年對10幾個大城市進行調查研究相當不樂觀，有的城市安全座椅配備率不超過20％。

根據中國汽車技術研究中心早前發佈的《中國兒童交通安全藍皮書2018》，兒童乘車出行的最主要方式是由家長抱著孩子坐後排，占比達到55.23％。但在專家看來，這樣的方式隱藏著巨大風險。

中國汽車技術研究中心有限公司兒童座椅主檢工程師徐哲說，在碰撞瞬間，一個10公斤的孩子會產生300至500公斤的力，家長很難抱得住。即使僥倖沒有完全脫手飛出，家長由於慣性作用身體會壓迫孩子，使孩子撞到前排座椅，受到較大傷害。

(旺報 )