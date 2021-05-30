對於校園疫情，全國家長教育志工聯盟今天發表聲明指出，這波疫情不僅僅是人命的損失，也讓讓台灣生活失序，其中教育停課採線上教學，更造成教學及學習的困難，行政院必須重視，並且強烈建議納入紓困4.0方案之中，以拯救台灣教育的困境！

全志盟主張，學校與教育單位應充分支援遠距教學，以及在家學習的設施與器材。教育單位應盤整學校的遠距教學軟硬體設施，擴充設備及功能，保障網路使用順暢，滿足新形態教師教學需求。同時，編列經費支援學生電腦硬體，協助線上學習之需要。

全志盟舉例，家有兩位以上高中以下各學習層級學生，應補助家庭添購線上課程所需資訊設備（至少平板）或由學校購置供學借用，可由家裡向最高年齡學生之學校，提出申請。所需經費由教育部之教育疏困經費提供。

全志盟說，政府應規畫停課中與復學後一系列的課程教學，強化學生防疫知能，為學生後續回到校園時，能有安全無虞的學習環境。此外，也要建立置有效的學力評估機制，因應疫情停課中及疫情後，學生學習成效檢核所需。

全志盟也建議政府，學生個人或主要家庭成員，發生非自願失業、減班休息或經濟困難等情況，導致學生本人就學及生活出現困難，應該研擬對學生的紓困計畫。

全志盟主張，在疫情之下，政府應該對學生展開補助，包括一、每位學童發放一萬元（一次性補助）；二、高中以下學生家庭，依人數加發每位學童，每3個月一萬元「家庭防疫補助」；高中以下學生家庭困難者(失業證明、中低收入戶)，發放就學紓困金，每個家庭每月1萬元，直到疫情回穩為止。

(中時 )