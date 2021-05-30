回憶殺》被譽為「寶島玉女」的張美瑤，是台灣第一代玉女掌門人，60年代紅極一時，和影帝柯俊雄結縭35年，卻因男方外遇，最後以離婚收場，連她逝世也沒通知前夫，讓柯俊雄得知其死訊後，忍不住痛哭認錯，「這段婚姻她沒錯，錯在我。」

出身玉峰製片廠演員訓練班的張美瑤，以主演台語電影出道，之後受到台灣電影製片廠重用，演出第一部彩色國語長片《吳鳳》，在劇中飾演原住民少女的清麗模樣，驚豔外界，後來更獲得香港電懋公司青睞，與當紅港星雷震演出《西太后與珍妃》，聲名大噪。

她也曾演出多部日本東寶電影，活躍東亞影壇，以清麗氣質與精湛演技走紅銀幕多年，有「寶島玉女」美譽，1970年她榮獲亞太影展最有前途新星，卻在事業當紅之際，選擇和柯俊雄結婚。

張美瑤在事業當紅之際，選擇和柯俊雄結婚。(圖／本報系資料照)

張美瑤在演出電影《橋》時，與柯俊雄相識相戀，先後兩人也合作鄉土寫實電影《梨山春曉》和《再見阿郎》等片，其中《再見阿郎》更是巔峰之作，她也在1970年嫁給柯俊雄，而在外界震驚乖乖女竟下嫁花名在外的浪子時，張美瑤隔年拍完《母與女》就毅然息影，在家專心相夫教子。

不過柯俊雄婚後依舊花邊新聞不斷，長達35年的婚姻生活中，張美瑤始終扮演沉默的賢內助，面對柯俊雄的諸多緋聞，隱忍不多評論，但卻在柯俊雄1990年赴港發展後變調。

柯俊雄結識同樣從台灣赴港工作的服裝設計師蔡青樺，已是人夫的他常帶著蔡青樺出雙入對，讓張美瑤很傷心，不過她為了家庭圓滿默默隱忍14年，2004年柯俊雄獲得國民黨提名參選立委，但私德引起外界質疑，張美瑤在投票前一夜帶女兒現身造勢晚會，化解選民疑慮，助他以第一高票當選。

但不久後柯俊雄外遇生子消息曝光後，2人的婚姻才在2004年畫下句點，隔年兩人還因贍養費打官司，最後和解落幕。為了賺生活費，張美瑤陸續演出《後山日先照》、《家》、《赴宴》、《後山土地公》等電視劇，拍大愛《明月照紅塵》時還跌斷手，但她幾乎每齣戲都入圍金鐘獎，2008年榮獲金馬獎騎士勳章，2012年逝世同年，獲追頒第47屆金鐘獎特別獎。

柯俊雄得知張美瑤過世，忍不住痛哭。(圖／本報系資料照)

張美瑤於2012年4月1日因心肺衰竭逝世，2個女兒遵照她遺願，隱瞞死訊11天，因無法送昔日伴侶最後一程，柯俊雄曾在公開場合痛哭認錯，「這段婚姻她沒錯，錯在我」，坦言對方「走了也不講一聲，很難受」，首度流露出對傷害前妻的愧疚，令人不勝唏噓。

(中時新聞網)