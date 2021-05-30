豪雨襲擊台灣，中午台北市部分區域也開始下起大雨，台北市中山北路民族西路口，有路樹因暴雨襲擊倒塌，直接橫躺馬路，造成往內湖、大直方向兩線車道全部封閉，對向車道內側車道也受阻，目前正在移除清理中，請用路人經過該路段注意，或提早繞道行駛。

(中時新聞網)