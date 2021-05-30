北市遭豪雨彈襲 中山北路樹倒塌雙線車道封閉中 15:152021/05/30 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市豪雨，中山北路路樹倒塌雙線車道封閉中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豪雨襲擊台灣，中午台北市部分區域也開始下起大雨，台北市中山北路民族西路口，有路樹因暴雨襲擊倒塌，直接橫躺馬路，造成往內湖、大直方向兩線車道全部封閉，對向車道內側車道也受阻，目前正在移除清理中，請用路人經過該路段注意，或提早繞道行駛。 新北確診足跡 公園市場成熱點 大同區的逆襲 中大坪數產品一致獲利 (中時新聞網) #車道 #封閉 #襲擊 #台北市 #中山北路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化第一個封閉景點 花壇虎山巖金針花海禁止進入 12:552021/05/15 生活 自小客撞樹凹成兩截 車內雙亡 04:102021/05/17 地方新聞 懶人包／疫情爆發 各縣市學校疫情整理、停課資訊看這裡 23:592021/05/16 生活 柯再轟阿中 疫苗應統一購買分配 04:102021/05/14 焦點要聞 以色列轟擊加薩大樓 美聯社等媒體辦公室遭攻擊倒塌 23:022021/05/15 國際 中職》獅隊遭猿隊完封 中斷跨季連90場得分紀錄 20:402021/05/16 體育 北市石牌國中家長確診！學生匡列「居家隔離」採檢中 17:192021/05/15 生活 興達電廠再跳電！半個台北停電 民眾直呼：末日感好重 22:222021/05/17 生活 北市擴大篩檢讓確診激增 游淑慧：可見陳時中蓋牌多可惡 08:422021/05/16 政治 藝文補助限3類 視盟籲擴大紓困 04:102021/05/16 焦點要聞 蘇州武漢9級龍捲風造成7人死亡 239人受傷 09:032021/05/15 兩岸 社會熱門新聞 尪居家辦公趁空檔頻要求「夫妻連結」 她崩潰：工作不累嗎？ - 社會 內褲女爬8公尺高國1告示牌跳下 三重交流道塞爆 - 社會 高雄男衰爆！網約D罩正妹卻來50歲大媽 無奈吞下還遭活逮 - 社會 台中潭子確診鞋廠老闆為警友 大雅分局某派出所緊急「封所」 - 社會 國3新化段自小客車翻覆 釀3傷、1小孩OHCA - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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