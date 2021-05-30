新冠肺炎疫情嚴峻，醫療體系受到衝擊，因應跨縣市送醫需求，傳出消防員已經體力透支。對此，衛福部次長石崇良說，有需要轉送的病患，我們有公費補助，可以叫民間救護車分擔勤務。

石崇良表示，新北會先進行遠距檢傷，經過遠距線上諮詢，有必要再送醫，可降低消防員的負荷。至於已經進入醫院要轉送的有公費補助，不限於消防救護車，也可以叫民間救護車協助分擔勤務。

石崇良表示，第一線消防員非常辛苦，指揮中心已經他們納入第一線疫苗接種對象。

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(中時 )

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