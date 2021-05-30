新冠肺炎疫情嚴峻，醫療體系受到衝擊，因應跨縣市送醫需求，傳出消防員已經體力透支。對此，衛福部次長石崇良說，有需要轉送的病患，我們有公費補助，可以叫民間救護車分擔勤務。
石崇良表示，新北會先進行遠距檢傷，經過遠距線上諮詢，有必要再送醫，可降低消防員的負荷。至於已經進入醫院要轉送的有公費補助，不限於消防救護車，也可以叫民間救護車協助分擔勤務。
石崇良表示，第一線消防員非常辛苦，指揮中心已經他們納入第一線疫苗接種對象。
(中時 )
新冠肺炎疫情嚴峻，醫療體系受到衝擊，因應跨縣市送醫需求，傳出消防員已經體力透支。對此，衛福部次長石崇良說，有需要轉送的病患，我們有公費補助，可以叫民間救護車分擔勤務。
石崇良表示，新北會先進行遠距檢傷，經過遠距線上諮詢，有必要再送醫，可降低消防員的負荷。至於已經進入醫院要轉送的有公費補助，不限於消防救護車，也可以叫民間救護車協助分擔勤務。
石崇良表示，第一線消防員非常辛苦，指揮中心已經他們納入第一線疫苗接種對象。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。