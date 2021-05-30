深圳人才政策將進行重大變革。在擬修訂戶籍遷入政策後，5月28日深圳人社局發佈《關於高層次人才業務、新引進人才租房和生活補貼業務相關安排的公告》，這意味著，在擬修訂戶籍遷入政策後，包含人才政策如新引進人才租房和生活補貼業務調整外，深圳的高層次人才引進業務也有變化。

該《公告》指出，深圳市、區人力資源部門對2021年8月31日及之前引進的人才按原規定受理申請，對2021年9月1日及之後新引進人才不再受理發放租房和生活補貼。

與此同時，對2021年9月1日及之後新引進入戶並在深圳全職工作的35歲以下的博士另行制定生活補貼政策。

據《21世紀經濟報導》引述知情人士指出，上述《公告》提到的「高層次人才業務停止申報」並不意味著將取消對高層次人才的獎勵補貼，而是人才認定等工作不再由人社局承擔，改由用人單位承擔。

今年1月，深圳市人才工作局就透露了新一輪人才政策的新思路，將進一步破除「唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項」，突出用人主體作用和市場激勵導向，推動從「政策引才」向「環境、文化聚才」轉變。

(旺報 )