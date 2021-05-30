金門縣長楊鎮浯今天在國民黨14縣市長視訊會議中，針對立法院下周審議紓困4.0方案，再向中央「喊話」提出5大建言，希望中央協助鄉親和產業度過難關。

這5大建言主要內容如下：一、在台北、台中、高雄等機場設立強制快篩站：旅客需確認安全無虞，才可上機。目前金門機場自願快篩站每日篩檢率僅60％左右，建請中央在台灣機場完成建置以前，同意金門機場先行採取強制快篩。

二、給予足夠疫苗：不只金門居民，金門尚有國防部所屬軍隊、海岸巡等中央駐金單位，目前衛生局僅分配不到2000劑，實在不足應付。另金門購買疫苗一事洽談已近尾聲，近日將委託合法廠商送件，並建議放寬購買疫苗條件，以加速全國疫苗取得效率。

三、金酒公司上繳稅額減半：受疫情影響，金酒營業額下滑，金酒不僅是地方發展重要稅收來源，防疫期間還肩負支撐防疫特別預算，建請中央減免50％稅額。

四、中央部會應比照農漁民，就勞保與國民年金投保者一視同仁，每人發放同額紓困金。

五、孩童家庭防疫補貼擴及大學以下學生、嬰幼兒及新生兒。另因應暑假過後的就業潮，中央也應盡早提出延長學貸等協助方案。

縣府強調，金門現為全國唯一零確診的縣市，除了積極透過各種管道爭取資源協助外，也將持續整合協同各界力量，務求防疫做到滴水不漏，守護民眾健康，而紓困如同及時雨，且能雨露均霑，希望獲得中央全力支持，協助鄉親和產業渡過難關。

(中時 )