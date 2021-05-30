中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增266例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例。確診個案中新增11例死亡。總計確診6879人，110人死亡。

台北市長柯文哲今（30）日在記者會呼籲市民，減少去市場次數，一周買兩次，少去多買，每天停止一部分攤位。現在發現家戶傳染明顯，所以一人中鏢全家篩檢。

對於中央政府指出已編列115億元以及新增224.5億元購買疫苗，柯文哲表示，這件事越講越生氣，預算都編了340億元，請問疫苗在哪裡？重點不是編預算，重點是疫苗要到手，也不要每天做梗圖，轉移視聽。紓困當然要做，用錢輕重緩急要有。既然疫苗預算編了340億元，那就趕快做啊。

他直言，「中央政府對付新冠肺炎如果能夠像對付柯文哲一樣用心，局面就不好搞成這樣」！

柯文哲強調，實事求是，全球都打好幾億劑的疫苗，很多理由就是藉口，不要在塘塞，趕快去做，要把人民生命當作一件事處理。

(中時新聞網)