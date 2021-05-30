傳統市場群聚，引發各界擔憂，基隆市長林右昌呼籲民眾自主分流，依身份證字號尾數採買，新北市長侯友宜30日表示，這段時間花了很長時間要求傳統市場嚴格落實防疫，要做到百分百管控不容易，如果市場做不到就停業，除了管制作法，最重要民眾要配合，一次買足減少外出，比什麼都有用。
侯友宜說，已動用警察、市場處加強查察，市場管理會已要求發揮人流管控，就不會有問題。
侯友宜坦言，有很多作法「要做得到」，每個市場管理方式都不一樣，且地形規模也不一樣 ，市場只要行得通就來做，授權自治管理。
(中時 )
傳統市場群聚，引發各界擔憂，基隆市長林右昌呼籲民眾自主分流，依身份證字號尾數採買，新北市長侯友宜30日表示，這段時間花了很長時間要求傳統市場嚴格落實防疫，要做到百分百管控不容易，如果市場做不到就停業，除了管制作法，最重要民眾要配合，一次買足減少外出，比什麼都有用。
侯友宜說，已動用警察、市場處加強查察，市場管理會已要求發揮人流管控，就不會有問題。
侯友宜坦言，有很多作法「要做得到」，每個市場管理方式都不一樣，且地形規模也不一樣 ，市場只要行得通就來做，授權自治管理。
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