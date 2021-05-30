BNT取得台緊急授權資料遭下架 陳時中還原始末曝原因...

國內本土疫情大爆發，各界期盼政府能引進BNT疫苗，但卻因卡在政治因素不得其門而入，更有藍營議員爆料，衛福部早在今年2月就已將BNT疫苗列入接種計畫，然而在BNT爆發藥證爭議後，官網偷偷把BNT的敘述改掉，此舉遭到國民黨台北市議員羅智強的抓包，痛批民進黨說謊還刪文。

羅智強今（30日）在臉書發文表示，南投縣政府和企業，都想為台引進BNT疫苗，指揮中心回應要「申請藥證」，耽誤疫苗救命的期程，但有網友發現，疾管署官網的介紹，以及疫苗接種意願書都寫明：「BNT已通過我國緊急授權使用」，根本沒有申請藥證的問題，然而在BNT藥證爭議後，官網偷偷把BNT的敘述改掉，「我國緊急授權使用」不見了！

羅智強認為，若已獲國家緊急授權，為何還用藥證強卡BNT疫苗？如果國家沒授權，為什麼在官網發佈假消息？民進黨連防疫也要說謊話，十足十騙死人不償命的說謊政府。

許多網友也在po文底下留言表示，「上下一起騙，說謊習慣啦」、「當初東洋都已經核准採購了，怎可能沒有緊急授權」、「如果BNT進來了，高端的國產疫苗就沒人打了，可以進AZ是因為AZ夠爛才能顯示國產疫苗的好，拿人民的生命來算計利益，這些人報應絕對來的快」。

針對今日上午瘋傳「疫苗接種須知暨意願書」，上頭清楚標示，台灣目前已預採疫苗種類包含AZ、BNT及莫德納，皆已通過過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用，對此，中央流行疫情指揮中心陳時中在記者會上回應，本來COVAX要配送9萬5千劑的輝瑞疫苗，卻突然在5月3日通知無法供應，所以本來的計畫是有包含輝瑞及BNT，但疫苗接種書約寫了，「我們覺得不用特別改」。

(中時新聞網)