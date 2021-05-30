好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)，是全球公認兼具實力與顏值的超級男神，也眾所周知他的感情世界與演藝事業一樣精彩，無論他連年添歲數、如今已來到46歲，交往對象永遠都是年輕貌美的正妹，且多是模特兒，影帝因此成為全球男人羨慕的對象，不料如今情場浪子名聲受損，被前任女友的外甥女爆料床上功夫不太行。

眾所周知男神李奧納多挑女友有獨特的堅持，特別喜歡身材火辣的嫩模，完全不在乎年齡差距與代溝，而有「嫩模殺手」稱呼，偶爾才跟同行女星交往，情史非常豐富的他，2013年曾被爆在音樂節跟女星茱莉安哈克(Julianne Hough)互動曖昧、不斷調情，當時目擊者還表示，看到男神跟女方咬耳朵，接著竟在她脖子上親了一下，沉浸在兩人世界裡，完全忽略身旁的人群，但兩人未曾回應此事。

而事過境遷已多年，緋聞前女友茱莉安哈克口風很緊，不過據外媒報導，她十多歲的外甥女絲塔還是小孩子，心直口快又誠實，絲塔有玩抖音，本月13日她上傳了最新短片，接下挑戰「說出名人親戚的秘密」，她在車上錄影大爆料，出賣了阿姨朱莉安，「我阿姨曾跟李奧納多滾床單，但很顯然地，他床上表現不佳」，影帝就此躺槍。

而絲塔錄下這好萊塢大爆料，還邊嘻嘻哈哈笑鬧著，完全沒料到會掀起廣大輿論，直到她感覺到事情鬧大，才急忙刪掉這則爆料短片，但已經來不及，影音早被網友、媒體備份，並在網路上瘋傳，為李奧納多把妹紀錄添了黑歷史。

(中時新聞網)