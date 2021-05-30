伊朗提高原油產量可能性趨緩，加上美國商用原油與汽油庫存同步下降，國際原油攀揚墊高，中油宣布國內各式汽、柴油價格調漲0.2元及0.3元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升24.2元。

此外，台塑化31日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升24元。

標普全球普氏分析報告預估，今年夏天（5-8月）全球石油需求預估將增加820萬桶/日，主因美國與歐洲限制措施放寬、季節性需求回升，以及工業活動升溫等因素的影響。不過，航空運輸的恢復仍然較慢，航空煤油需求較疫前仍將減少約100萬桶/日。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶66.53美元上漲至67.47美元，台幣兌美元匯率升值0.139元，國內油價依公式計算漲幅為0.73％。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及1.5元；經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油價格各漲0.2元及0.3元，應調未調之0.5元及1.2元由中油吸收。

預期夏天需求回升、庫存下滑及上週美國初領失業救濟金人數持續降至疫情來新低，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨5月27日收盤上漲1％，成為每桶66.85美元，創兩年半新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.9％，每桶達69.46美元。

伊朗2018年遭美國制裁，當時美國總統川普宣佈退出伊核協定，隨後恢復各種對伊朗制裁措施，其中包括限制伊朗石油出口。鑑於伊朗原油能否重回市場的不確定性仍高，石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）預期不會改變其既定的增產時程，但部分代表也稱，對伊朗原油重回市場或需要預先進行討論。

OPEC+此前決議在5月和6月分別增產35萬桶/日，在7月增產45萬桶/日，沙烏地阿拉伯也將在5-7月逐步撤回自願減產的100萬桶/日，分別逐月撤回25萬/日、35萬/日和40萬桶/日。OPEC報告預估，今年全球石油需求可望增長600萬桶/日，主要需求復甦將是集中在下半年。

(工商 )