連江縣疫情指揮中心今（30）日公布新增1例COVID-19確診案8114，該案為29歲男性，5月11日從馬祖返台，近日入境馬祖快篩呈陽性，經PCR檢測確診，已隔離集中檢疫所。

連江縣疫情指揮中心表示，案8114無明顯症狀，自述喉嚨輕微不適。該個案足跡單純，主要多在服務單位內，無特別須注意的非特定場所，均已完成消毒，匡列同班機及其密切接觸者共59人進行居家隔離並採檢，檢測結果均陰性。

此外，案8114目前隔離集中檢疫所，備有血氧監測儀、體溫計及紀錄生理監測表1天3次，有醫師及護理人員也1天3次及必要時隨時巡視或視訊醫療。

連江縣疫情指揮中心指出，近期已透過快篩即時找出2例潛在感染者，入境快篩為免費篩檢服務，呼籲返馬者應踴躍接受快篩，鄉親應主動關心家人朋友同事及周遭人員返馬者有無篩檢，鼓勵接受快篩，同時進行自我健康監測14日。

(中時 )