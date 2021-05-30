柯震東IG直播睡覺。（取材柯震東IG）

柯震東日前直播被問最喜歡過去哪任前女友時，語出驚人表示「曾經有想結婚念頭的是蕭小姐（蕭亞軒）」、「最喜歡的是李小姐（李毓芬）」，事後在IG上道歉「我真的為我的衝動影響別人感到非常非常抱歉」，並表示不會再開直播，但30日下午兩點竟又開直播，吸引近7000粉絲觀看，但是看來看去都是黑畫面，才發現柯震東是「睡播」，直播自己關燈睡覺，粉絲只能靠「聽力」猜測偶像睡著了沒，沒想到黑畫面搭配喝水、呼吸、翻身等等聲音，讓粉絲更開心，「翻身了翻身了」、「超想聽打呼」、「深層睡眠的聲音」，討論聲此起彼落。

原來，柯震東先在IG限時動態上發起投票「我想睡覺！不會你們真的想要看全黑直播吧！」竟吸引89％的粉絲點選「想看」，讓他直呼：「你們好奇特！」粉絲讚柯震東說到做到，竟真的直播睡覺，「光睡覺就6500人看」、「黑畫面都可以吸引6000人」、「只有柯震東可以超越柯震東」，直播進行一個小時，仍有4000鐵粉在線，也有粉絲呼喚他別再睡了，趕快起床看阿中部長的疫情直播。

(中時 )