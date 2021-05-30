中央配發的AZ疫苗周五開打，新北分配到1.8萬劑，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前1.8萬劑都全數派發出去，31日周一就會打完，因為新北第二類第三類都可以施打，盼中央盡速派發第二批，希望周二就能繼續施打。

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(中時 )

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