中央配發的AZ疫苗周五開打，新北分配到1.8萬劑，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前1.8萬劑都全數派發出去，31日周一就會打完，因為新北第二類第三類都可以施打，盼中央盡速派發第二批，希望周二就能繼續施打。

(中時 )