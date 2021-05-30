新北AZ疫苗周一打完 籲中央盡速發放第二批 15:382021/05/30 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北AZ周一就會打完 籲中央盡速發放第二批。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央配發的AZ疫苗周五開打，新北分配到1.8萬劑，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前1.8萬劑都全數派發出去，31日周一就會打完，因為新北第二類第三類都可以施打，盼中央盡速派發第二批，希望周二就能繼續施打。 別拿酒精噴毛小孩 新北市府首創寵物健康生活站 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 (中時 ) #新北 #AZ #疫苗 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 10:442021/05/18 政治 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 全球疫苗短供 聯合國呼籲G7等富國捐助 20:512021/05/17 財經 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 巴西新冠肺炎疫苗接種速度慢 免疫人口不到1成 09:512021/05/18 國際 醫院出現施打潮 南市衛生局向中央提報疫苗需求 14:462021/05/17 生活 生活熱門新聞 梅雨豪情救台灣 專家揭「最怕一件事來破壞」 - 生活 台大護理師1舉動 放棄急救女淚喊：我要活下去 逼哭萬人 - 生活 直播》新北巿民接續離世 侯友宜哽咽：中央不要再刁難民間買疫苗 - 生活 桃園增24例龜山佔一半 足跡曝光逛全聯、跑藥局 - 生活 進喔！雷雨區移到水庫上空 鄭明典曝「結實閃電照」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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