新冠肺炎疫情升高，外界關注疫苗施打進度。行政院長蘇貞昌今日表示，下個月將是疫苗施打的高峰期，已要求指揮中心跟地方政府充分合作，預先做好施打疫苗流程分配。

蘇貞昌今日召開防疫會議，包括行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊、行政院政務委員羅秉成、黃致達、衛福部長陳時中、次長薛瑞元、石崇良及醫福會執行長王必勝等人出席。

蘇貞昌指出，衛福部近期簡化了篩檢作業，增加地方醫療機構上傳篩檢結果的效率，也大量消化前些日子因為通報作業塞車而未上傳的個案，這部分要肯定衛福部。

蘇貞昌說，未來也請衛福部繼續提出相關作業程序上的檢討與精進，減輕醫療行政的負擔，以提升整體的防疫成效。

蘇貞昌表示，內政部長徐國勇已回報民間願意提供做為集中檢疫所及防疫旅館的數量，為此將請王必勝評估硬體環境，規劃進駐防疫人員、服務員的人力調配，也會安排警力維護。

蘇貞昌指出，下個月將是疫苗施打的高峰期，請指揮中心和各部會、地方政府及醫療機構合作，事先做好規劃，也儘早讓所有最前線的防疫人員施打。

(中時 )