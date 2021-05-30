疫情嚴峻，本土病例持續爆發，雙北不斷進行四級警戒演練，並對外喊話已準備好，對此，基隆市長林右昌認為，封城若沒有全國統一，恐爆發「逃亡潮」，反而會加劇病毒傳播。

中央流行疫情指揮中心宣布確診案例，雙北仍占多數，而這2座城市是否提升至第四級疫情警戒成為外界關注焦點，北市也於今日進行擴大管制兵推演練，但林右昌認為，應該擔心的是要怎麼啟動封城，若各城市的時間點有落差，恐會爆發逃亡潮，出現所有車輛塞在高速公路等狀況，對台灣來說，反而是一個災難。

林右昌提及，上一次雙北提升為三級警戒，而其他城市維持二級，當時很多居住在板橋、萬華地區的民眾，攜家帶眷往中南部移動，間接造成病毒移動跟擴散，他強調，目前不太可能是雙北升為四級，一定會爆發逃亡潮，中央應該要統一評估、規畫，因為台灣真的不大，從台北搭高鐵到高雄，只需要2個小時。

此外，林右昌進一步說明，台灣升為四級警戒，不僅停班、停課，所有經濟活動將停擺，全世界產業鍊、供應鏈都會受影響，因此，呼籲世界主要國家應盡速協助台灣政府取得疫苗，維持經濟運作，對世界一定有幫助。

(中時 )