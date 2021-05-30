苗栗縣確診足跡曾至峨眉鄉石井採茶區，新竹縣環保局也完成消毒。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣確診個案關係圖。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣長楊文科30日宣布，當天0確診者，不過有接獲苗栗縣政府通知，該縣確診者曾到訪峨眉鄉石井採茶區，他呼籲5月22至25日上午曾到訪該茶區的民眾，務必做好自我健康監測。楊文科也指出，洗腎醫院群聚感染案共4人確診，匡列的35人均二採陰，民眾仍須小心防疫。

楊文科指出，醫院洗腎中心的群聚案，經疫調釐清，共有27人為洗腎病友、5名陪病家屬、5個工作人員，另有2人為案6760的房東及室友，除了案6760的室友隔離中，專業建議不須二採外，其餘除確診者，均已二次採檢、全數陰性。

楊文科表示，新竹縣累積確診個案為19例，包含萬華活動史5例、雙北個案接觸史2例、新北活動史1例、桃園活動史3例、機構群聚4例、洗腎中心4例，機構的感染源仍在調查，若獲得通知，也會立即告知大眾。

在疫苗部分，新竹縣28日獲得2200劑疫苗，楊文科指出，其中1400劑送至專責醫院、800劑至衛生所，為避免群聚及考量到可近性，預計6月3日前會完成施打。新竹縣總共獲配9600劑、目前已完成8215劑。

楊文科也表示，上午在「國民黨共同防疫聯盟視訊會議」中，他也提出對於疫苗採購的建議，新竹縣已獲得企業界贊助，將採購100萬劑疫苗提供給鄉親，灣科學工業園區科學工業同業公會也委請楊縣長協助，幫助竹科、中科及南科等3大科學園區爭取30萬劑疫苗，供所有科技廠商工程師及員工施打。

(中時 )