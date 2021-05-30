港股上市的手機大廠小米創辦人、董事長兼執行長雷軍在其個人微博發文指出，小米物聯網（IoT）平台已接入3.51億台智慧硬體，並指智慧生態已經越來越完善。

集微網報導，小米日前公布2021年第一季業績，營收為人民幣（下同）769億元，年增54.7％，經調整淨利為61億元，年增163.8％，營收、淨利爆發式增長，超出市場預期。而「手機＋AIoT（人工智慧物聯網）」核心戰略成效顯著，研發投入達30億元，年增61％。

2021年第一季，小米IoT與生活消費產品業務收入為182億元，年增40.5％。海外智慧生活生態日益豐富，第一季小米境外IoT及生活消費產品收入年增81.1％。

小米智慧電視業務保持行業領先，2021年第一季全球出貨量達260萬台。公開數據顯示，小米智慧電視在大陸市場出貨量連續九季穩居第一，全球智慧電視出貨量穩居前五。

(工商 )