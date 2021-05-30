本土疫情來勢洶洶，華視美女主播林彥汝昨（29日）在臉書拍片證實，她、丈夫和兒子一家三口全確診，今（30日）再度更新現況，透露被通知有病房可以治療她與兒子，但先生患有氣喘和過敏史，沒辦法將他獨自留在家，索性推掉送醫的機會。

林彥汝30日在臉書表示，今天已是確診的第七天，嗅覺、味覺通通消失，但很幸運的被告知有病房，能先將她與兒子送往醫院，不過林彥汝婉拒了，因為有氣喘和過敏史的丈夫健康狀況並不穩定，「前天我才幫他叫過救護車，人生第一次打119，想想真是可怕驚險，我先生從病發以來，一直呼吸不到空氣，半夜情況更嚴重，全身無力、臉色極慘，15分鐘後救護車終於來了，當天的15分鐘，好像一輩子那麼漫長，幸好小孩入睡了，沒有看到這一幕，先生治療後才好轉，平安返家。」

因為擔心丈夫的健康安全，林彥汝現在都會要求他在房間時，一定要把門打開方便隨時查看，並開始思考被安排到防疫旅館或檢疫所的人，是不是不應該被單獨隔離，「若有慢性病或氣喘的人，老人家突然發作昏倒，誰能看見？近期死亡人數倍增，在防疫旅館出事的人很多。」林彥汝認為，只有住在一起的家人能隨時互相照料，「醫護辛苦疲於奔命，醫療量能緊繃是事實，而病毒讓我們隔離害怕，只有時常互相主動關心，一定要主動再主動。」

林彥汝染疫後，除了體溫一度高燒到39.1度，還伴隨喉嚨痛、咳嗽有痰等症狀，最讓她痛苦的是，手臂上出現了紅疹，喉嚨也痛到非常不舒服，確診第七天後，又失去嗅覺、味覺，但她慶幸兒子雖然確診陽性，但目前沒什麼症狀，還很活潑好動。

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(中時新聞網)