嘉義縣長翁章梁表示，今公布的3名確診案，都是泡茶群聚延伸的家庭群聚。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今30日新增3起確診個案，足跡已公布。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今30日新增3起確診個案，足跡已公布。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今30日新增3起確診個案，足跡已公布。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今30日新增3起確診個案，3人分別為29日公布案7674的太太、弟弟和弟媳，其中案8175曾在16日出席簡姓宗親會，且聚會人數多達32人，縣府已匡列接觸者40人，其中8人已採檢，另考慮到目前群聚傳染都在大林鎮大美里一帶，縣府已規畫針對大美里做擴大篩檢。

嘉縣今新增3案新冠肺炎確診案例，都是29日泡茶群聚案接觸親友，3人分別是案7674的妻子（案8083）、弟媳63歲女 (案8084 )及胞弟73歲男（案8175），3人29日採檢，29日確診，另案8175今透露曾於5月16日參加宗親會聚餐，經緊急調查當天與會32人，正逐一通知安排採檢及居家隔離中，並持續疫調監控。

根據縣府公布的足跡，案8083平常有參拜習慣，每星期2至3次會到住家附近的泰寧宮拜拜。案8084與案8175為夫妻，在當地自營西服店，29日確診的案7674於5月19日曾至2人家中共進晚餐、泡茶，疑似因此群聚感染。

另案8084本月22日曾前往大林卡特美髮店染髮，店內老闆、客人共2人，已列為接觸者，8084平時也會到住家隔壁的早餐店買早餐，25日上午曾至梅山鄉梅東村豬肉店，全程配戴口罩，26日到過溪里方便五金賣場購物，27日在家未出門。

嘉義縣長翁章梁表示，今公布的3名確診案，都是泡茶群聚延伸的家庭群聚，因目前嘉縣7例確診者集中在大林鎮大美里，將在大美里安非排擴大篩檢，將針對確診者接觸對象、有群聚高風險者通知到醫院做PCR核酸檢測。

另鑑於此波傳染與北部熱區有很大關聯，翁章梁說已指示民政處、衛生單位與各村里、鄰長接洽，希望能進一步掌握從外地回嘉的民眾，進而前往衛教。

(中時 )