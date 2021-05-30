確診者曾去過麥當勞豐原和平店，台中市環保局派員加強清消。（台中市疫情指揮中心提供／王文吉台中傳真）

台中市疫情指揮中心公布案7547公共場域足跡，主要分布在廟東復興商圈，包括麥當勞、遠傳門市及薔薇派等。（台中市疫情指揮中心提供／王文吉台中傳真）

確診者曾去過遠傳豐原站前直營門市，台中市環保局派員加強清消。（台中市疫情指揮中心提供／王文吉台中傳真）

台中市疫情指揮中心昨公布案7547為家住豐原的35歲上班族，因前往南投探望公婆而確診，今天進一步公布案7547疫調足跡，公共場域主要分布在廟東復興商圈，包括麥當勞豐原和平店、遠傳豐原站前直營門市以及知名 薔薇派豐原總店。消息一出，許多店家大嘆「餐飲不能內用」，生意已經夠難慘淡，又有確診者足跡「更雪上加霜」。

台中市疫情指揮中心下午舉行線上記者會，衛生局長曾梓展除公布9例本土確診，其中有5例為北屯家庭群聚感染，擴及70歲鄰居列「案8072」，並公布案7547在5月24、25日於豐原廟東復興商圈的公共場域足跡。

曾曾梓展說明，案7547為工業公司員工，24日曾至麥當勞豐原和平店，25日曾至遠傳豐原站前直營門市、薔薇派（豐原總店），週末與家人一起回南投婆家，26日因公公「案6762」確診匡列居家隔離，27日出現症狀至醫院採檢，28日確診。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。

確診足跡消息傳到廟東復興商圈，許多店家相當訝異，紛紛大嘆生意已經夠難慘淡，又有確診者足跡「更雪上加霜」。知名薔薇派連續多天推出買二送二優惠，意圖守住客源，但豐原總店爆出確診者足跡，令顧客卻步，今天生意略受影響。

(中時 )