台中市北區一家飯店5月30日中午11點多發生詭異墜樓案，飯店房客通報櫃台隔壁棟3樓屋頂無故躺著一個人，經警消出動救護，訝然發現現場有一年約50歲的男子已無生命徵象，緊急送醫搶救，未料不到一小時飯店發現男子的妻子也陳屍房間內，警方也介入調查案發原因。

台中市消防局5月30日11時13分接獲民眾報案指稱，他住在北區五權路某家旅店6樓房間，開窗時發現有一男子躺在該旅店旁延伸之建築物3樓屋頂水塔旁，經消防人員到場發現男子生命垂危，緊急送往中國附醫搶救，目前還在急救中。

經警方在現場研判男子疑似由旅店墜落，遂在旅店櫃檯人員陪同下逐一清查各樓層房間，發現6樓一房間有租客卻無人應門，因而在約在12時許，經櫃檯人員打開門鎖後驚見有一女子躺在房間內，已明顯死亡， 隨即清查發現男子和該名女子是夫妻關係。

警方調查，這對夫妻家住新北市，68歲陳姓丈夫約一星期會到中國醫藥學附設醫院看病一次，他和67歲蔡姓妻子29日晚間入住旅館6樓房間。

目前警方已調閱周邊監視器檢視影像，初步解瞭婦人房內並無打鬥及外力侵入等跡象，待聯繫相關人到案後整理相關跡證再報請檢察官相驗，進一步調查釐清案情。

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