二期試驗還沒完 陳時中：已和國產疫苗廠簽訂採購合約 15:542021/05/30 中時 李柏澔 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市聯合醫院忠孝院區對面成德市場30日設置疫苗注射點，一早出現大排長龍施打疫苗狀況，這是台北市政府針對環保局、衛生局、消防局等一線人員施打。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土新冠疫情不見趨緩，指揮官陳時中今（30）日表示，不只採購國外疫苗，台灣也積極生產國產疫苗，除了採購外國疫苗外，國內若能自主生產疫苗，一方面可避免採購受制國外因素，也能達到進一步的防疫自主。 陳時中說，目前國內有高端、聯亞兩家藥廠進入二期臨床試驗，指揮中心已陸續與兩家藥廠簽訂500萬劑購買合約，以及500萬劑開口合約，最多總共2000萬劑量。 指揮中心今日證實，已與兩家國產藥廠簽訂欲採購疫苗合約。 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 (中時 ) #陳時中 #簽訂 #採購 #疫苗 #藥廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 蔡英文再為停電道歉 指示行政院檢討電力調度 11:292021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 周玉蔻獨家曝疫苗到貨時間 網諷：還要陳時中幹嘛？ 12:472021/05/18 政治 誰在扯防疫後腿 趙少康點名這7人 10:322021/05/18 政治 生活熱門新聞 台大護理師1舉動 放棄急救女淚喊：我要活下去 逼哭萬人 - 生活 桃園增24例龜山佔一半 足跡曝光逛全聯、跑藥局 - 生活 石門水庫累積雨量突破50毫米 北水局：今年首見 - 生活 新北今增126例 各區確診數曝光 這一區最多 - 生活 梅雨豪情救台灣 專家揭「最怕一件事來破壞」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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