本土新冠疫情不見趨緩，指揮官陳時中今（30）日表示，不只採購國外疫苗，台灣也積極生產國產疫苗，除了採購外國疫苗外，國內若能自主生產疫苗，一方面可避免採購受制國外因素，也能達到進一步的防疫自主。

陳時中說，目前國內有高端、聯亞兩家藥廠進入二期臨床試驗，指揮中心已陸續與兩家藥廠簽訂500萬劑購買合約，以及500萬劑開口合約，最多總共2000萬劑量。

指揮中心今日證實，已與兩家國產藥廠簽訂欲採購疫苗合約。

(中時 )