台中市公布30日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市5月30日新增9例本土病例，其中3例有雙北的接觸史，但可惜未獲通知將這些人先匡列隔離，中市衛生局也公布疫調獲得的確診者足跡包括：太平區百豐南北貨批發、7-11北屯區天星門市、新光銀行松竹分行及好市多北台中店等。

(中時 )