中市公布確診者足跡 又見好市多 16:092021/05/30 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市公布30日新增確診者足跡。（台中市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市公布30日新增確診者足跡。（台中市政府提供） 台中市5月30日新增9例本土病例，其中3例有雙北的接觸史，但可惜未獲通知將這些人先匡列隔離，中市衛生局也公布疫調獲得的確診者足跡包括：太平區百豐南北貨批發、7-11北屯區天星門市、新光銀行松竹分行及好市多北台中店等。 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 (中時 ) #足跡 #好市多 #台中 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好市多酪梨又出包 逾3千公斤全數銷毀 恐暫停進口 12:502021/05/18 生活 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 08:502021/05/18 生活 生活熱門新聞 桃園增24例龜山佔一半 足跡曝光逛全聯、跑藥局 - 生活 梅雨豪情救台灣 專家揭「最怕一件事來破壞」 - 生活 台大護理師1舉動 放棄急救女淚喊：我要活下去 逼哭萬人 - 生活 新北今增126例 各區確診數曝光 這一區最多 - 生活 雷聲大作！中台灣暴雨 「妖魔鬼怪」天氣來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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