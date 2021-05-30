台灣民意基金會日前公布的民調結果顯示，五月疫情風暴六都市長的防疫表現中，新北市長侯友宜拔得頭籌，有49.1%民眾認為他的表現最好。不過，前立委林濁水指出，台北市長柯文哲在許多措施的施行上更為具體，但民調卻落後侯友宜，他認為這是受到長期在民眾心目中形成的信賴感中，柯低侯高所扭曲的結果。

林濁水今(30日)在臉書上發文表示，幾個縣市防疫民調，侯友宜總是遙遙領先柯文哲，但只要稍微留意，便可以發現在預測上、處理措施上柯文哲都具體清楚許多，也較不空洞，比如設立4個快篩站、不空談封城、不蓋方艙醫院、徵召轄內許多旅館、讓輕症在旅館內治療、不占用醫院專責病床、號召退休醫護參與防疫等等。

林濁水認為，柯文哲的舉措，可以說在在引領了整個中央、地方的新方向，但在現實上民眾對柯的肯定度卻反而大幅落後侯，肯定是受到長期在民眾心目中形成的信賴感柯低侯高所扭曲的結果，可見民眾要撇開對人成見，論事不論人，真的看清楚事情，總得花時間。

網友們也留言回應，「柯侯防疫在民眾眼裡都可以算合格，侯民調高一點是因為有kmt基本盤，不用過多解讀什麽民眾對人成見」、「柯谷底反彈，侯居高不下」、「柯做得比侯好是沒錯的」；而林濁水的貼文也釣出前台南縣縣長蘇煥智留言，「大師，還是看的透徹！」。

(中時新聞網)