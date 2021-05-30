本土新冠疫情不見趨緩，然而我政府在疫苗採購上到手數量十分不足，尤其國內疫苗目前僅做到第二階段試驗，遭外界質疑，僅做到二期試驗的國產疫苗是否有安全上的疑慮；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國產疫苗安全性上已經做了將近4000個病例，安全性已得到認可，確效性方面還得待後續試驗數據而定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，世界上開始在用的疫苗，有些是二期試驗過後就開始施打，像是國際上有些知名廠牌都是二期試驗結束開始進行三期試驗，但是都沒有都做完三期才開始申請緊急授權，國產品牌疫苗分為兩部分，即安全性和有效性，安全性已經做了將近4000個病例，安全性已經得到大家認可，所以安全實驗是有效的。

確效方面質疑比較多，因為三期都是做有打疫苗和沒有打疫苗的染疫人數比例的分配，藉此證明有效性，我們是將打過疫苗和得過新冠肺炎的人做綜合抗體的比較，當然這些要得到專家認可，雖然沒有三期那麼完整，但是否能夠說服專家予以認同很重要，不過安全性上是沒問題的。

(中時 )