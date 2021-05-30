苗栗縣政府衛生局將在頭份設置臨時快篩站。（謝明俊攝）

中央流行疫情指揮中心30日公布新確診量，苗栗縣爆增9人，其中有8人是與先前頭份72歲採茶老婦案7515，一同赴新竹峨眉石井村及桃園龍潭採茶的同事，另案8049是與案7515是同住家人，這9人間都有相關接觸史，而案8047另外曾與案4905、案6532同在造橋私人住宅聚會，未戴口罩。目前已由縣內負壓病房收治中。

苗栗縣30日新增9例確診，包括案8047至8055等，其中案8049為案7515的同住丈夫，其餘8人都是案7515的採茶同事。而疫調另外顯示出，案8047與曾與案4905、6532等人曾在造橋鄉私人住宅一起聚會。目前9案共匡列48人，居家隔離46人，自主健康管理2人。

疫調指出，案8047、8048，以及8050至8055共8人，從8月24日至25日，一同前往新竹縣峨眉鄉石井村4鄰茶園採茶，26至27日再轉往桃園市龍潭區高楊南路、高原路、佳安西路及三角林街等地點採茶。

而案8047匡列接觸者10人已採檢，居家隔離8人，自主健康管理2人。案8048、8050-8055等7人，於5月28日匡列為接觸者採檢後隔離，5月29日PCR陽性確診，收治本縣醫院，目前匡列接觸者38人已採檢，居家隔離38人。

縣長徐耀昌縣長，苗栗縣確診者持續增加，為避免社區感染，阻斷社區傳染鏈，縣府衛生局將於6月2、3日，在頭份設置戶外快篩站，提供與本土確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢。符合快篩的民眾，請於5月31日起至篩檢當日上午10時前，以電話或網路報名，只要提供接觸足跡及個人資料，經衛生局審核TOCC後，安排篩檢時間。民眾前往篩檢應攜帶身分證或健保卡，並全程戴口罩，自行騎車或開車，切勿搭乘大眾交通工具。本次預估篩檢200人次，未來將視疫情狀況再增設篩檢站。

(中時 )