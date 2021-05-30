新冠肺炎疫情持續升溫，雙北市更是重災區，台北市長柯文哲今在防疫記者會表示，經過2周努力，感染數下降，目前沒有達到4級封城的危險，柯也呼籲，減少去市場的次數，一周採買2次，少去多買，此外，柯文哲指出，這個疾病發現，有家戶感染趨勢，未來1人中鏢全家就要篩檢。

柯文哲指出，經過上周觀察，後來發現市場人流還是太多，不打算強制命令，只要發布命令，大家都會自動自發遵守，透過高素質國民自動自發，政府命令明確就可做的很好。

柯文哲呼籲，一周採買2次，少去多買，也會開始和台北市市場自治會協調，比如輪流停攤，設法讓人流量下降，交易金額不會變，少去多買。

柯文哲說，這2周下來發現，家戶傳染很明顯，現在確診者會交由社區健康服務中心追蹤，一人中鏢全家就要篩檢，健康服務中心會給居家隔離書，上面就會說明，而家庭篩檢會由公費方式處理，細節今晚內部會討論。

(中時 )