王傳一、謝佳見爭愛賴雅妍。（三立提供）

王傳一、謝佳見爭愛賴雅妍。（三立提供）

王傳一、謝佳見在三立、台視八點華劇《三隻小豬的逆襲》互相坦承對賴雅妍的心意，決定要一起公平競爭，想不到兩位熟男一看到賴雅妍就忘了說好的君子之爭，竟變成「幼稚不停、互鬥不斷」的兩個大男孩；劇情最新發展賴雅妍喝醉酒向王傳一索吻，王傳一親了她，看到此景的謝佳見很生氣，不遑多讓跑去賴雅妍家中拍攝有他的「全家福」照片並傳給王傳一，逼得王傳一直接去見賴雅妍父母，親口承認：「對不起，我愛上你們女兒了。」霸總王傳一與暖男謝佳見的鬥爭正式展開。

劇中謝佳見愛上10多年的閨蜜賴雅妍，王傳一表示，年輕時覺得友情不可能昇華為愛情，朋友間不會有愛的火苗，直到遇見現在的老婆，兩人因常一起打球而逐漸了解對方，慢慢有了默契，經過很長一段時間才產生火花，從球友變成要走一輩子的人。他也認為，由朋友關係建立的感情較能走得長久。

他透露曾被女生朋友告白過，當時因對對方沒有感覺就婉轉拒絕，他相信只要用成熟的態度面對事情，即使拒絕好友的喜歡，還是可以不失去兩人昔日情誼。

謝佳見與王傳一的想法相似，他也認同從友情昇華的愛情比較能細水長流，因為了解而走在一起，當中摻雜喜歡與習慣，也會比較有默契，因此若被多年好友告白，謝佳見不會因為原先的朋友關係就排除交往的可能性。他心中嚮往的感情是「兩人坐在一起，即使沉默不語也很舒服自在」。現實生活中，他曾有過愛上好朋友且大膽告白的經驗，他笑說：「當時心想萬一告白失敗，做不了情人還可以當回好友，所以就勇敢衝了。」

賴雅妍笑說：「如果戲外有像謝佳見角色一樣懂我的好朋友，我一定立刻在一起，他這麼帥、這麼暖又這麼讓我，哪個女孩子會笨到沒有感覺。」但她認為情侶分手後沒辦法繼續當朋友，因為愛情已經變質，不像友情吵完架還能和好。

賴雅妍身邊幾乎都是女生朋友較多，就算有男性友人也都把她當哥兒們，她表示自己都會開玩笑跟男生朋友說：「欸！拜託你多愛我一點，我知道很困難，但是你要加油。」賴雅妍透露自己喜歡比她強勢的人，遇到喜歡的人就會弱下來，她笑說：「看到我對一個人唯命是從，就代表我戀愛了。」她爆料當她發自內心出現小女人姿態時都沒人要相信，都叫她「不要裝可愛」，連王傳一都說：「妳不要這麼活潑。」讓她無奈地說：「我真的有小女人的一面，只是外型不支援而已。」自嘲外在走帥氣路線，即使內在展露小女人姿態，大家也會自動忽略。

(中時 )