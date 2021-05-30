28歲女星翁馨儀在2013年與張菲兒子張少懷結婚，夫妻育有一對子女，湊得「好」字，幸福組成1家4口，翁馨儀平時樂於分享家庭日常，而她今（30日）則曬出夫妻跳舞影片，翁馨儀開心說：「事實證明差13歲還是可以玩在一起」，不過辣玩下衣失蹤的翁馨儀，在做舞蹈大動作時，不小心露出白色安全褲，也讓她一雙美腿全都露。

翁馨儀稍早在臉書曬出夫妻熱舞影片，她開頭就提到：「你沒看錯！我老公竟然跟我一起跳舞」，翁馨儀也透露，她日前跟老公撒嬌說：「我最近都感受不到你的愛」，張少懷則回她：「因為小孩每天都在家」，於是小倆口隔天就製造樂趣，開心玩跳舞。

翁馨儀曬夫妻熱舞影片。（圖／取材自翁馨儀臉書）

翁馨儀得意說：「事實證明差13歲還是可以玩在一起」，還笑說一對子女在旁邊看得很傻眼，而影片中，翁馨儀身穿白色寬版上衣，和張少懷一起耍酷、戴太陽眼鏡跳舞，大玩下衣失蹤的翁馨儀，在做大動作時不小心露出白色小褲褲，也讓她一雙纖細鳥仔腳全都露，對此，翁馨儀也特別發文解釋：「我沒有白色褲子，老公叫我穿內褲（我沒那麼不要臉 所以我是穿安全褲）」。

夫妻跳舞影片曝光後，獲得網一片好評：「好甜蜜」、「我覺得看到了年輕版的菲哥」、「老公很會跳+1」、「厲害喔 你老公跳起來比你還帥，韻律感又好，我要去跳了」，還釣出翁馨儀幽默回應：「完蛋了 這我該開心嗎」。

(中時新聞網)