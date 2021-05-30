「四腳蛋白質」從天而降。（臉書社團《爆怨2公社》）

一名網友煮泡麵當晚餐，還特別加入青菜、打上一顆蛋，正當他準備享用豐盛晚餐時，竟瞬間天降「蛋白質」，一隻四腳生物不偏不倚跌入煮泡麵的鍋中，讓他好崩潰。眾多網友看了都以為是壁虎，紛紛留言「有肉了」、「你沒放肉所以他自動幫你加肉」；不過另有眼尖網友卻指出，根據「牠」的尾巴花紋判斷，不是壁虎而是「斯文豪式攀蜥」，讓其他網友大喊：賺到！

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》分享照片並發文：「林娘累，泡麵煮到一半給我掉下來」。從照片可發現，該網友煮泡麵的地方似乎是戶外的走廊，而他香噴噴的泡麵中，除了青菜、一顆半熟蛋，還仰躺著一隻「四腳生物」。

眾多網友乍看之下以為是壁虎，紛紛回應：「有肉了」、「你沒放肉所以他自動幫你加肉」、「昔日佛祖割肉餵鷹，今日壁虎捨身加菜，施主，您就別辜負他的好意了！」、「這道菜難道是雞蛋青菜泡麵佐翻肚虎班守宮」「給他喇到最底，然後左3圈右3圈，再滾約1分鍾就可以吃了」。

不過有眼尖網友仔細一看表示：「這看來不是壁虎，體型、頭型、尾巴看起來更像是『斯文豪式攀蜥』，俗稱的肚定」、「看尾巴真不太像壁虎～ 大大好專業」、「上等貨」。

更有網友分享自己的貢丸湯照表示：「我跟妳說喔，這是我前天的貢丸湯，我懷疑牠們兩個極度可能是遠距離殉情」、「照片顯示屍體四肢呈現彎曲表示有掙扎現象以此可判定為生前落水！」，逗趣回應讓疫情苦悶中的眾人輕鬆一下。

網友逗趣回應。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

(中時新聞網)