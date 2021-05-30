胡瓜（左）跟籃籃互砸蛋糕。（民視提供）

民視《綜藝大集合》本周幫主持人胡瓜提早過61歲生日，製作單位為了感恩胡瓜一年來的辛勞，跟阿翔計畫製造一些特別的驚喜要來給獻給胡瓜，邀請了伊甸基金會的朋友來到攝影棚，想要感謝去年擔任「伊甸基金會愛心大使」的胡瓜，為公益的付出，也準備了生日禮物，及讓他永生難忘的「特別機關」蛋糕。

在大蛋糕驚喜推出後，眾人就拱胡瓜許願，胡瓜感性又誠摯說：「希望在這個最困難的時刻，希望全台可以一起渡過」，第2個願望則是長年收視第一，主持人阿翔、「過關機器」郭忠祐等功不可沒，所以「特別給予」李懿、Julie以及沐妍一個大大的擁抱，超無厘頭行徑讓阿翔跟郭忠祐以為要跟胡瓜擁抱，沒想到歪樓老哏抱別人，讓眾人笑歪，這時一旁的郭婷筠說她也要大大的擁抱，可是胡瓜說甚麼也不抱她，再度讓全場笑翻，但胡瓜最後感謝女藝人們來節目不計形象挑戰演出，為節目一起打下周日黃金八點的江山。

第3個願望必須在心裡默許，胡瓜雙眼閉上、雙手合十地許願，結果這時籃籃從蛋糕下冒出，將蛋糕「狠狠的」砸向胡瓜的臉，這個突如其來的驚喜，嚇壞了大家，原來「特別的機關」就是「徒孫級」的籃籃，而看到被籃籃用蛋糕狠砸臉的胡瓜，現場所有人驚呼連連，胡瓜看過大風大浪沒在怕，拿起蛋糕回砸籃籃，意外變成鬧劇，製作單位也強調這是道具刮鬍泡奶油蛋糕，沒有浪費食物，希望在疫情嚴峻時刻可以帶給大家一些歡樂。

(中時 )