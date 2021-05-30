國內疫情嚴峻，除中央積極採購新冠肺炎疫苗，民間多個團體表達將自行採購並捐贈疫苗，台中市長盧秀燕也在5月30日台中市流行疫情指揮中心記者會透露，已連絡上佛光山，盼能獲其捐贈未來採買到的嬌生疫苗，已獲善意回應。
盧秀燕強調，最近很多市民表達想要趕快打到疫苗，但台中市分配到的數量相當少，也來得慢，日前佛光山已公開表示要買50萬劑的嬌生疫苗做社會捐贈，她已在第一時間向佛光山、佛光會連絡請託，希望台中市能獲贈，已獲善意回應，但仍需看佛光山與中央協調與處理的情形。
(中時 )
國內疫情嚴峻，除中央積極採購新冠肺炎疫苗，民間多個團體表達將自行採購並捐贈疫苗，台中市長盧秀燕也在5月30日台中市流行疫情指揮中心記者會透露，已連絡上佛光山，盼能獲其捐贈未來採買到的嬌生疫苗，已獲善意回應。
盧秀燕強調，最近很多市民表達想要趕快打到疫苗，但台中市分配到的數量相當少，也來得慢，日前佛光山已公開表示要買50萬劑的嬌生疫苗做社會捐贈，她已在第一時間向佛光山、佛光會連絡請託，希望台中市能獲贈，已獲善意回應，但仍需看佛光山與中央協調與處理的情形。
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