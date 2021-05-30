繼今年3月中國禁止軍方人員及家屬駕駛特斯拉汽車進入軍事設施之後，大陸一些地方政府和機構近期陸續跟進此一措施，規定因國家安全的理由，要求禁止關鍵部門工作人員駕駛特斯拉進入敏感辦公區域，同時對政府官員及其家屬擁有特斯拉汽車的情況進行評估。

《美國之音》報導說，大陸浙江和廣西政府要求政府機構檢查並報告屬下員工擁有特斯拉汽車的情況，並明令禁止關鍵部門的員工駕車進入某些辦公區。此外，中國氣象局告訴其員工不要購買特斯拉汽車，若已經擁有，則需要將車轉給他人。

全球最知名電動車特斯拉2018年在上海建廠，2019年首批大陸製特斯拉上市，到2020年底已在中國售出14.7萬輛，占其全球總銷量的30%。過去兩年中，特斯拉汽車因其自動搜集的各種數據的能力引起討論，認為可能帶來國家安全風險，3月中共軍方已下令禁止將特斯拉開進軍方所屬工作區域。

《華爾街日報》指出，大陸擔心特斯拉汽車內置攝像頭會持續記錄影像，獲取車輛使用時間、地點，以及與車輛同步的手機連絡人名單等資料和資料，因此禁止軍方重要國營企業人員使用特斯拉汽車，因為某些數據可能會被發送回美國，對中國的國家安全造成威脅。

《路透》亦報導指出，北京和上海至少有2個政府機構的官員收到口頭指示，要求不得在辦公區內停放特斯拉汽車。

特斯拉CEO馬斯克對此辯稱，不會利用特斯拉汽車搜集的資料進行間諜活動，如果用特斯拉進行間諜活動，這家公司一定會被關閉。而為消除中國對特斯拉汽車搜集資料的擔憂，特斯拉表示將在中國建立新設施儲存本地使用者的資料，並承諾把中國境內出售汽車收集的所有使用者資料留在中國境內。

報導說，大陸汽車行業協會發布的4月新能源汽車銷售情況顯示，特斯拉4月銷量為25845，比3月的35478輛下降了27%。

(中時新聞網)