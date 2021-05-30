佛光山等民間團體要捐贈疫苗給台灣，但指揮中心卻說「應該由中央政府與原廠簽約採購」潑了民間一盆冷水。陽明大學教授、首任疾管局長鴻仁人今天表示，佛光山已經買好疫苗了，「中央政府根本沒有對象可以簽約」，指揮中心應該調整決策，趕快讓疫苗進來。

張鴻仁在網路表「笑話，民間進口疫苗，品質就會有問題？」文章說，前兩天一位在佛光山當志工的藥界好友問他關於疫苗進口的法規問題，他回答說：「直接發文給指揮中心，現階段任何有疫苗，法規不是問題。」

但隔天下午，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說出「八大要求」，他們都傻眼了。然後有自媒體說：「民間買疫苗要原廠直接跟政府簽約，因政府需考量的是安全和保障的問題。」食藥署也回應說：「因為輝瑞公司一直沒有提交資料，所以BNT疫苗從未通過緊急使用授權。」

「我真的不能相信自己的眼睛。」張鴻仁表示，30年前，他進入藥政處（食藥署前身）4年多，後來擔任疾病管制局首任局長，他非常清楚，任何人有疫苗要進，法規完全不是問題，可以用《藥事法》，也可以用《傳染病防治法》。

「這次，我還真開了眼界！」張鴻仁說，別再亂扯法規，品質，安全，難道去年美國FDA召開BNT疫苗審查會，食藥署沒上網看？會議前FDA那份精闢分析「有關BNT162b2的安全性跟有效報告」食藥署沒看過？

張鴻仁表示，他已經離開政府17年了，法規怎麼變，原則是一致的。進口歐美已核准任何醫藥品，只有需求問題，沒有法規障礙，「你要做生意，那就照程序，要救命，閉著眼睛，馬上核准」。這一次，對他曾服務過16年的「機關」，他舉雙手投降！

張鴻仁接受本報採訪時也說，疫苗現在是寶貝，佛光山跟美國嬌生公司買了疫苗，原本是要捐給印度的，但因為台灣有難，因此出於一番好意，趕緊調度到台灣來使用，但指揮中心的回應，「我真的看不懂」。

張鴻仁說，佛光山跟嬌生公司購買的疫苗已經在手上，過幾天就可以進來，但指揮中心卻說「應該由中央政府與原廠簽約採購」，他不知道現在指揮中心是要跟誰簽約，因為根本沒有合約讓他們簽。他強調，佛光山現在手上的疫苗對台灣疫情來說是「及時雨」，指揮中心現在要做的是，趕快讓這批疫苗進來。

(中時 )