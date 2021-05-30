彰化縣流行疫情指揮中心30日公布新增確診9例。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣全面啟動有呼吸症狀一律進行PCR核酸檢測。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣全面啟動有呼吸症狀一律進行PCR核酸檢測。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增台中彰化社區群聚感染。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣流行疫情指揮中心30日公布新增確診9例，其中3例是水果盤商傳播鏈居家隔離病發、4例是台中彰化社交家庭群聚，1例是馬祖移入、另外1例感染源還待查，全台疫情升溫已到臨界點，為早日監控，彰化縣10醫院快篩監測站全面啟動，一旦有呼吸道症狀，無論有無接觸史一律進行PCR核酸檢測，早日監控。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化新增9確診，全縣累積到144例，居家隔離人數降低到803人，已完成篩檢1萬753人，陽性率1.34％，解除隔離人數在下降中、整體的陽性率也下降，確診人數較昨天雖然增加，旦仍維持在可控制的範圍。

葉彥伯指出，新增確診，除了馬祖移入和1例感染源不明待查，水果盤商傳播鏈居家隔離又新增3位；此外，台中彰化社交家庭群聚，才作客一晚上，彰化20歲女兒、50歲父親和50歲母親和5歲小姪女都發病，值得注意的是，過去台北、桃園傳播到彰化，如今新增台中，中台灣傳播鏈如何控管是重要課題。

葉彥伯也指出，又跑出新個案，代表一波疫情走到一個階段後，一波又起，不能置外於外縣市，人與人的流動就是會增加感染風險，此外也有20％的陽性個案是無症狀，為早期監測、早期發現社區個案，快速圍堵疫情，30日起至彰化縣10家醫院急診就診民眾，一旦出現呼吸道症狀，或其他疑似症狀，不論有沒有旅遊史或接觸史，一律進行PCR核酸檢測。

葉彥伯也說明，彰化核酸件檢測量能足夠，每天做到上千，採檢24小時內就能出爐，沒有偽陽性、偽陰性的問題。

王惠美強調，中台灣生活圈互動密切，要阻斷跨縣市傳播鏈，人流互動要避免，親友問候不拜訪、足跡熱區不要去，健康管理要做好，出現症況要採檢。並公布最新足跡，有埤頭鄉俗俗賣五金百貨食品大賣場、雲林北港長益喜餅。

(中時 )